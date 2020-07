Projeto de lei obriga empresas de telefonia a cancelar multa contratual

Nesta quarta-feira (1) o deputado Evander Vendramini (PP) apresentou projeto de lei para obrigar as concessionárias, operadoras dos serviços de telefonia fixa, telefonia móvel, internet e TV por assinatura a cancelarem a multa contratual de fidelidade. A proposta, Projeto de Lei 121/2020, acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 5. 387, de 3 de setembro de 2019.

As referidas empresas, conforme a proposta, ficam obrigadas, quando dispor de contrato de fidelização, a informar ao consumidor sobre o fim do prazo de fidelização nas faturas mensais, bem como, via SMS, e-mail ou por telefone, sobre o cancelamento da multa contratual de fidelidade.

Conforme justificativa do deputado, a competência para legislar sobre o assunto do direito consumerista é privativa da União e concorrente dos Estados. O parlamentar juntou na justificativa da constitucionalidade da proposta entendimento do Supremo Tribunal Federal, com votos dos ministros Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli.