Projeto de Lei institui dia em homenagem aos voluntários de MS

Pessoas que se dedicam a atividades voluntárias poderão ter um dia em sua homenagem. É que estabelece o Projeto 288/2019, apresentado, na sessão desta terça-feira (5), pelo deputado Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Pela proposta, o Dia Estadual do Voluntário será comemorado, anualmente, em 28 de agosto.

“Na qualidade de porta-voz da sociedade, a apresentação da presente proposição legislativa busca homenagear o altruísmo das pessoas solidárias às causas voluntás, que geralmente demanda dispêndio gratuito de tempo, de trabalho, de energia, de amor e de talento em prol do próximo, da cidadania, do meio ambiente, do planeta e de lima sociedade mais justa e menos desigual”, afirma o parlamentar, na justificativa do projeto.

O projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Caso tenha parecer favorável, será votado em plenário pelos deputados.