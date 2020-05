Projeto de lei inclui Festa de Nossa Senhora da Abadia no calendário oficaial

Projeto de Gerson Claro visa dar conhecimento a importante festa de Sidrolândia, que gera emprego e renda ao Estado - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Gerson Claro (PP) apresentou nesta terça-feira (26) o Projeto de Lei 99/2020, que inclui a Festa de Nossa Senhora da Abadia – Padroeira do município de Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul, no calendário oficial de eventos do Estado, instituído pela Lei 3.945/2010. O evento deverá ser comemorado anualmente, no dia 15 de agosto.

Se a proposta receber parecer favorável à sua tramitação na Casa de Leis pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e pelas comissões de mérito, sendo aprovada também nas votações em plenário, torna-se lei e entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado.

Gerson Claro falou da importância da celebração. “O objetivo de minha proposta é dar maior notoriedade à tão célebre e tradicional festa de Nossa Senhora da Abadia, que acontece todo mês de agosto em Sidrolândia, com a duração de dez dias. Este ano acontecerá a 64ª edição da festividade, uma manifestação religiosa, artística e cultural muito apreciada pela população local, e por turistas, que impulsiona o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda. Escolhi o dia 15 de agosto, pois nesta data é celebrada o dia de Nossa Senhora Abadia”, concluiu o parlamentar.