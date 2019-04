Projeto de Lei de Barbosinha denomina Ailton Stropa Garcia a Rodovia MS-470

O deputado estadual Barbosinha (DEM), líder do governo na Casa de Leis, apresentou nesta manhã (2) Projeto de Lei que denomina Ailton Stropa Garcia a Rodovia MS-470, que atravessa, entre outros municípios, Dourados e Douradina. Se proposta receber parecer favorável à sua tramitação na Casa de Leis pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e pelas comissões de mérito, sendo aprovada também nas votações em plenário, torna-se lei e entra em vigor na data de sua publicação.

Barbosinha considera uma justa homenagem a Ailton Stropa Garcia e à sua família. “Mesmo sem ter ocupado uma função pública, ele teve participação ativa na vida da comunidade local e em todas as comarcas e locais por onde passou, auxiliando, ajudando e edificando sempre por um mundo melhor. Seu desenlace deixou um enorme vazio e saudade a todos que com ele conviveram”, destacou o parlamentar.

Biografia – Nasceu em Guararapes, em São Paulo, e faleceu aos 62 anos de idade devido a complicações ocorridas após uma cirurgia bariátrica. Formado em Direito, com várias especializações, tem mestrado em Direito pela Universidade de Brasília (Unb). Foi professor por mais de 20 anos e advogou em São Paulo e no Paraná. Trabalhou em várias frentes diferentes do Direito, entre elas, foi jornalista e comerciante. Assumiu o cargo de juiz substituto em Mato Grosso do Sul no ano de 1988, exercendo por mais de 25 anos eu cargo nas comarcas de Campo Grande, Aparecida do Taboado, Fátima do Sul e Dourados, além de ter substituído nas Comarcas de Três Lagoas, Caarapó, Glória de Dourados, Deodápolis, Rio Brilhante e Maracaju. Stropa também comandou a Agência de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen), entre abril de 2015 e janeiro de 2017.