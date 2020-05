Projeto de Gerson Claro inclui Festa de Nossa Senhora da Abadia no calendário oficial

Gerson quer festa no calendário oficial do Estado

O deputado estadual Gerson Claro (PP), líder do Governo na Assembleia Legislativa, apresentou nesta terça-feira (26) o Projeto de Lei 99/2020, que inclui a Festa de Nossa Senhora da Abadia – padroeira do município de Sidrolândia, no calendário oficial de eventos do Estado. O evento deverá ser comemorado anualmente no dia 15 de agosto.

“O objetivo é dar maior notoriedade à tão célebre e tradicional festa de Nossa Senhora da Abadia, que acontece todo mês de agosto em Sidrolândia, com duração de dez dias. Trata-se de uma manifestação religiosa, artística e cultural muito apreciada pela população local e por turistas, que impulsiona o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda”, justificou o parlamentar.

Gerson escolheu 15 de agosto por ser a data em que se celebra o Dia de Nossa Senhora de Abadia. A festa já acontece em Sidrolândia há 63 anos.

A população manifesta sua devoção participando de novenas, procissões, missas, pagamento de promessas e coroação da santa.

Em 2019, a celebração reuniu aproximadamente 6.700 pessoas nos primeiros dias, sendo necessário ampliar as acomodações num anexo ao salão paroquial.

“Além de seu caráter religioso e cultural, a festa também atrai dividendos ao município, com a noite da costelada, noite do peixe, noite do carreteiro com ovo e linguiça, e noite do humor, além de atrações musicais. É importante que a celebração seja incluída no calendário oficial do Estado”, finalizou Gerson Claro.

A proposta segue agora para apreciação da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), comissões de mérito e, na sequência, votação em plenário.