Projeto de Eduardo Rocha que cria Dia do Combate à Mortalidade Materna agora é lei

Aprovado por unanimidade nas duas votações, o então Projeto de Lei, de autoria do deputado estadual Eduardo Rocha, foi sancionado nesta segunda-feira (14), pelo Governo do Estado, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja.

Agora Lei, número 5.411, institui o Dia de Combate à Mortalidade Materna em Mato Grosso do Sul, sendo este, 28 de maio, definido como data de conscientização da questão e inserido no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Com esta lei, deverá ser promovida campanhas para informar a população sobre as causas da mortalidade materna e as medidas para o combate e prevenção.

Entre as ações, poderão ser realizados seminários, palestras e divulgação nos sites dos órgãos públicos e redes sociais, bem como presencialmente nas maternidades e locais de atendimento à mulher gestante e parturiente.

De acordo com a publicação em Diário Oficial Estadual, parcerias com órgãos públicos e privados poderão ser firmadas para a realização de eventos educativos.

Segundo a justificativa do então projeto, cerca de 830 mulheres morrem todos os dias por complicações relacionadas à gravidez ou ao parto e após o mesmo. No Brasil também é um número assustador, mais de 1.800 mulheres morrem neste período.

“Percebemos que esse tema não é discutido, sendo este de grande necessidade. Vemos muitos casos de mulheres que sofrem ou até morrem com problemas no período de gravidez ou na sequência e precisamos evitar o acréscimo destes casos”, afirmou o parlamentar.