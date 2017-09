Projeto de Dagoberto vai dinamizar economia da Fronteira

O projeto de Dagoberto está sendo analisado na comissão de Finanças e Tributação da Câmara e conta com parecer favorável do relator / Divulgação

A criação de áreas de livre comércio em Ponta Porã e em Corumbá vai tornar a região de fronteira mais atrativa aos investimentos. Com a aprovação do Projeto de Lei 533/2015 do deputado Dagoberto Nogueira (PDT), os municípios terão um regime tributário específico para garantir um diferencial econômico para a instalação de empresas. A construção da primeira fábrica de veículos elétricos, por exemplo, já está anunciada e agora a garantia de um diferencial de impostos será determinante para a confirmação desse investimento.

O projeto de Dagoberto está sendo analisado na comissão de Finanças e Tributação da Câmara e conta com parecer favorável do relator. "Este projeto é prioridade do nosso mandato. Estabelecer áreas de livre comércio na fronteira vai atrair diversas empresas. Essa empresa de carros elétricos vai gerar dezenas de empregos e precisamos pavimentar o caminho para que esse investimento se concretize", afirmou Dagoberto.

Em negociação com o governo estadual e com federações de empresários, a construção da fábrica de carros elétricos é mais um importante passo para a expansão da economia do Mato Grosso do Sul. Com a aprovação do projeto do deputado, a região de fronteira terá mais uma importante ferramenta para viabilizar seu desenvolvimento econômico e social.

