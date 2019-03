Projeto de Antônio Vaz prevê incentivos às artes marciais e defesa pessoal nas escolas

O projeto apresentado pelo deputado Antônio Vaz, na sessão desta terça-feira (19), prevê a oferta de aulas de artes marciais e defesa pessoal como jiu-jítsu, judô, tae-kendô, karatê e capoeira nas escolas estaduais de ensino médio.

O projeto prevê a ministração por profissional de nível superior da área de educação física e condiciona a frequência e o bom rendimento escolar assim como o o interesse dos alunos, que deverão também passar por exames médicos para obter laudo de aptidão.

Vaz indica o chefe do poder executivo para regulamentar a lei, depois de aprovada.

O deputado citou, em entrevista, o ocorrido na escola em Suzano apontando as aulas de defesa pessoal e artes marciais como ação importante na formação do caráter e educação do jovem como prevenção à violência juvenil.

“Eu mesmo pratiquei artes marciais, é muito importante para a boa formação do jovem. Além de incentivar o estudante a não abandonar os estudos e também, desenvolver nos jovens o auto controle, respeito e educação dinâmica “, ressaltou Antônio Vaz.