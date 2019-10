Projeto de Antônio Vaz cria Olimpíada de Saúde em MS

Em sessão plenária nesta terça-feira (22), o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) protocolou Projeto de Lei que institui a Olimpíada Estadual de Saúde em Mato Grosso do Sul. O PL prevê a realização anual de atividades entre alunos do ensino médio e técnico, com o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade das condições de saúde, através de criação de artes, produção de textos, projetos de ciências, produção audiovisual e criação de jogos interativos e educativos. “0 projeto de educação em saúde representa uma forma lúdica de alcançar conhecimento e bons hábitos para prevenção de doenças e boa saúde”, justificou o republicano, que responde como presidente da comissão permanente de saúde da assembleia.

Conforme o texto, a essência do projeto é o incentivo à pesquisas com foco no aprendizado de assuntos relacionados a saúde e a prevenção de doenças.