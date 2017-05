Proibição de celulares em UTI’s neonatais deve ser analisada hoje

Nesta quinta-feira (11), na Ordem do Dia, quatro proposições estão previstas para apreciação dos deputados estaduais. Em discussão única, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o Projeto de Lei (PL) 003/2017, de autoria do deputado João Grandão (PT), líder do partido na Casa de Leis, que declara de Utilidade Pública Estadual o Rotary Club de Itaporã-MS.

Também em discussão única, e com parecer favorável da CCJR, o Projeto de Lei (PL) 075/2017, do deputado Coronel David (PSC), que dá denominação de Capitão QOPM Onderson Roberto Winckler ao prédio da sede do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados-MS.

Em 2ª discussão, com parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, o PL 023/2017, de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), 3º secretário do parlamento estadual, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, a Festa do Sereno, de Batayporã-MS.

Já em 1ª discussão, com parecer favorável da CCJR, o Projeto de Lei (PL) 030/2017, do deputado estadual Marcio Fernandes (PMDB), que dispõe sobre a utilização de aparelho celular em UTI’s neonatais em âmbito estadual.

