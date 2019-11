Programas de combate ao Aedes Aegypti serão discutidos em reunião de Frente Parlamentar

Deputado Renato Câmara, coordenador da frente parlamentar, é o propositor da reunião - Foto: ALMS

A Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Zika e Chikungunya realiza, nesta terça-feira (12), a terceira reunião ordinária deste ano, por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), coordenador do grupo de trabalho. No encontro, que acontece a partir das 14h no plenário Deputado Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, serão apresentadas e discutidas ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Um dos assuntos a serem tratados será a apresentação da cartilha “Programa Saúde na Escola – ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti”. A cartilha será apresentada pela acadêmica Taiana Gabriela Barbosa de Souza, do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Três Lagoas, e pelo coordenador do projeto, professor Dr. Antônio Pancrácio de Souza, da UFMS de Campo Grande.

Também está prevista a apresentação do Programa Intersetorial de Colaborador Voluntário. A explanação será feita pelo assessor técnico do programa de voluntário da Coordenadoria de Endemias Vetoriais do município de Campo Grande, Marcos Luiz de Oliveira. Será, ainda, discutida a proposta do calendário anual de Enfrentamento à Tríplice Epidemia: Dengue, Zika e Chikungunya. A apresentação será feita coordenadora do escritório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Mato Grosso do Sul, Dra. Ana Tereza Gomes.

Os integrantes da frente parlamentar também discutirão o fechamento da agenda do Mês Estadual Enfrentamento à Tríplice Epidemia. Também está prevista a apresentação dos encaminhamentos da reunião anterior, realizada em outubro.