Programação especial: Rádio e TV Assembleia no carnaval 2020

Entrevista realizada para a programa de Rádio e TV da Assembleia

A Rádio e TV Assembleia entra no agito da folia do carnaval 2020, como forma de prestigiar a maior festa popular do Brasil. Serão cinco dias de programação especial, começando nesta sexta-feira (21) até quarta-feira ( 26), com os melhores momentos do programa Talento Regional de 2019, além de mostrar todo os bastidores dos ensaios das escolas de samba de Campo Grande e Corumbá, antes do desfile oficial.

A Rádio ALEMS traz ainda durante os dias de carnaval, as tradicionais marchinhas e entrevistas realizadas com dirigentes e representantes de blocos e escolas carnavalescas da Capital . Para o diretor-presidente da Escola de Samba Unidos da Vila Carvalho , Zé Carlos, “ é muito válida a oportunidade da casa do povo abrir esse espaço para nós. Estou muito feliz em estar aqui”

O programa está na grade diária de programação da Rádio e TV ALEMS (canal 9 da NET e também disponível no canal do YouTube).