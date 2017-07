Confira a programação do primeiro dia em comemoração ao aniversário de 118 anos de Campo Grande

As comemorações têm início no dia 1 de agosto / Reprodução

A Prefeitura de Campo Grande inicia neste dia 1º de agosto uma série de agendas em celebração aos 118 anos da Capital, a ser comemorado no dia 26 de agosto. O mês inteiro será dedicado ao Aniversário de Campo Grande, com lançamento de obras e diversos eventos que celebram a data.

Abaixo a programação para o primeiro, dos 31 dias de festa na Capital:

8 horas:

– Lançamento do 1º Ciclo de Palestras: Motivação em Foco

Voltado para professores e servidores administrativos readaptados, o evento tem por objetivo trabalhar a auto-estima e a valorização desses profissionais, abordando temas relacionados a rotina de trabalho. A realização de cursos e capacitações tem sido uma das principais metas da gestão atual da Semed.

Local: Semed – Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

9 horas:

– Assinatura de termos de Cooperação Técnica com Senai, Senac, Fecomércio/MS, CRA/MS, Corecon/MS, CRC/MS, OAB/MS, UFMS, Uniderp, Facsul e Estácio de Sá

Os convênios têm por objeto o aconselhamento técnico aos empresários empreendedores incubados e aos empresários das regiões de abrangência das incubadoras municipais por profissionais/acadêmicos das referidas instituições.

Local: Gabinete do prefeito – Avenida Afonso Pena, 3297 – Centro

9h30:

– Vídeo Palestra: Transite com segurança na Cidade Morena

A palestra enfatiza o quanto a criança e o jovem podem contribuir por um trânsito melhor, não somente no futuro, mas agora, na condição de pedestre, ciclista e passageiro, indicando como ele pode transitar com segurança em nossa capital e preservar sua vida e a dos outros. A metodologia é composta principalmente por apresentação de vídeos e diálogo no qual conversamos sobre situações do comportamento correto no dia-a-dia, pontuando suas vantagens e as consequências da desobediência às regras de trânsito.

Local: Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi – Rua Dois Irmãos, s/n – Jardim Noroeste

10 horas

– Abordagem Educativa Escola Segura

Operação Escola Segura tem entre seus objetivos orientar pedestres a atravessarem com segurança e coibir a formação de fila-dupla nas escolas

Local: Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi – Rua Dois Irmãos, s/n – Jardim Noroeste

14 horas

– Apresentação Teatral: José Vitória e outras histórias transitando nos 118 anos de Campo Grande

Criada e apresentada pela Associação Chicomaria Produções Culturais, a peça conta uma das histórias de José, que descende do Bisavô José Antonio Pereira, sujeito que veio de Minas. Nosso José, o bisneto, mora no Pantanal e veio para Campo Grande pela segunda vez para ajudar a sua avó.

Logo de cara, José se depara com as diferenças da vida tranquila no campo e da agitação da cidade que crescera desde a primeira vez que esteve por aqui, especialmente no trânsito. Durante sua passagem pela cidade de Campo Grande, José vai encontrando pessoas e situações que vão pôr à prova seus valores e sua ideia de respeito ao próximo. Tudo costurado com música, humor e a alegria do rádio, já que o radialista Jerônimo Geraldo é o ídolo do nosso protagonista e o aparelho de rádio é seu fiel companheiro.

Local: Escola Estadual Riachuelo – Rua Onze de Outubro, 220 – Bairro Cabreúva

15 horas

– Entrega de unidades de abrigos para usuários de transporte coletivo

Com o objetivo de atender aos anseios das lideranças comunitárias e de proporcionar mais conforto aos usuários do transporte coletivo, foram instalados abrigos em todas as regiões urbanas de Campo Grande.

Já foram instaladas 50 unidades de abrigos ônibus no Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussú, Lagoa, Prosa e Segredo. Outros 50 serão instalados nos próximos dias.

Local: Em frente à Escola Municipal Nagen Jorge Saad – Rua Panambi Verá, 199 – Bairro Tijuca

Veja Também

Comentários