Programação da TV ALEMS pode contar com conteúdo do Detran e da Defensoria Pública

Instituições firmaram parceria com a Casa de Leis na tarde desta terça-feira

A grade de programação da TV ALEMS será reforçada com a exibição de conteúdos do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e da Defensoria Pública do Estado. As instituições firmaram parceria com Assembleia Legislativa de Mato grosso do Sul (ALEMS) na tarde desta terça-feira (12).

A assinatura do termo de cooperação foi acompanhada pelo terceiro vice-presidente da Casa de Leis, deputado Antônio Vaz (Republicanos). “São instituições que têm uma representatividade muito grande e vão trazer o conhecimento à sociedade do que acontece e como a própria sociedade pode ser atendida. Eu creio que vai alcançar muita gente. Informação é tudo. Às vezes, por falta de conhecimento, muitas pessoas não procuram essas instituições e acabam tendo maior dificuldade para resolver os problemas. O papel da TV ALEMS é muito importante”, pontuou Vaz.

O defensor público-geral de MS, Fábio Rombi, acredita que o convênio é um marco na história da Defensoria e contribuirá para a formação do cidadão. “A Defensoria Pública, além do atendimento judicial das pessoas que precisam de algum modo resolver suas pendências, tem a missão constitucional de fazer o que chamamos de orientação jurídica e a televisão é um grande veículo de comunicação que atinge milhares de pessoas. Com os programas que veicularemos nós transmitiremos noções sobre direito e obrigações, contribuindo para a construção de uma sociedade mais sadia e educada do ponto de vista jurídico”, explicou.

O diretor-presidente do Detran, Luiz Rocha, também ressaltou as vantagens que a parceria vai trazer. “Esse convênio é importante para o Detran divulgar cada vez mais as ferramentas que a gente utiliza para atender ao público. Por meio da TV, vamos ter a oportunidade de divulgar esse serviço. O grande beneficiário dessa parceria será o público e a população de Mato Grosso do Sul”, disse.

A assinatura também foi acompanhada pelo deputado Professor Rinaldo (PSDB). “Essa parceria é fundamental para mostrar para a sociedade o serviço que é prestado e que muitos não sabem ou não entendem”, afirmou.

Secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, participou da assinatura das parcerias

Segurança Pública

Os conteúdos relacionados à área da Segurança Pública também terão destaque na programação da TV ALEMS. “Esta Casa de Leis faz história divulgando o trabalho que as instituições que integram a Sejusp [Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública] desenvolvem no MS. Muito desse trabalho tem reflexo no país todo, principalmente o trabalho preventivo da Polícia Militar, Ambiental, Rodoviária Estadual, e da Polícia Civil - que reprime todo tipo de crime. O Corpo de Bombeiros também presta relevantes serviços para os sul-mato-grossenses. Esse conjunto de trabalho se torna público com muito mais eficiência quando temos essa parceria para divulgar o cotidiano dos servidores”, destacou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira. Na última segunda-feira (12), representantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros também estiveram na Casa de Leis para assinatura da parceria. Confira aqui.