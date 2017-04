Programação da próxima semana na ALMS tem prestação de contas, solenidade e audiência

A agenda da semana de 1 a 5 de maio de 2017 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está marcada por sessões solenes, audiência pública e prestação de contas. A semana começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), na terça-feira (2), às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara.

Na quarta-feira (3/5), às 19h, está prevista uma sessão solene no Plenário Júlio Maia para comemoração dos 40 anos da Embrapa de Gado de Corte. A proposição é dos deputados Junior Mochi (PMDB) e Onevan de Matos (PSDB).

Na quinta-feira (4/5), a partir das 14h, a audiência pública “A Violência e o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes Indígenas de Dourados e Região” ocorre no Plenário Júlio Maia. A proposição é do deputado João Grandão (PT). No mesmo dia, a partir das 18h, está prevista a sessão solene Medalha do Mérito Força Expedicionária Brasileira. O evento é proposto pelo deputado Lidio Lopes (PEN) e ocorre no Plenário Júlio Maia.

Na sexta-feira (5/5), às 14h no Plenarinho Nelio Câmara, o deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) reúne a Comissão Permanente de Saúde para a prestação de contas do Poder Executivo da pasta de Saúde referente ao último quadrimestre de 2016.

