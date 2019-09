Programa Vida Saudável explica propriedades medicinais de plantas

Márcia Chiad foi a entrevistada dessa edição do programa, transmitido pela Rádio Assembleia sempre às segundas-feiras

No programa Vida Saudável desta semana nós vamos falar das propriedades medicinais de algumas plantas que são conhecidas há séculos pela sociedade. Algumas delas tiveram suas funções terapêuticas descobertas recentemente. Seja como for, as ervas têm benefícios no tratamento de diversos males, lembrando que não substituem os tratamentos convencionais. Na dúvida, o melhor caminho é consultar um médico.

Com o objetivo de debater o assunto, o Vida Saudável da próxima segunda-feira (30) traz entrevista com a jornalista, agricultora urbana e proprietária de um restaurante de comida saudável em Campo Grande, Márcia Chiad. Segundo ela, quando bem utilizadas, as ervas podem ser um importante aliado para a saúde.

Para Márcia, as ervas ou especiarias aromáticas são qualquer parte da planta, folhas sementes ou flores usadas para aromatizar os alimentos. É por isso que os temperos são considerados a alma da preparação, porque além de darem sabor especial, muitos deles possuem propriedades medicinais e são alternativas para a saúde.

