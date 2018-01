Programa Por Dentro do Governo entrevista o ministro do Esporte nesta terça

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, será o entrevistado de amanhã (30) do programa semanal Por Dentro do Governo, transmitido a partir das 8h, pela TV NBR. Com meia hora de duração, ele poderá ser acompanhado também nas redes sociais, rádios (via satélite Radiosat, o mesmo canal de A Voz do Brasil) e na página do ministério no facebook.



Durante o programa, cinco radialistas de diferentes emissoras do país farão perguntas ao vivo para o ministro Picciani. Serão abordados temas como o Bolsa Esporte, o legado esportivo da Rio 2016, a nacionalização do esporte, inclusão social, governança e os Jogos Olímpicos de Inverno.



O Por Dentro do Governo é uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a Empresa Brasil de Comunicação.