Programa PM-MS em Ação mostra panorama da Segurança Pública no Estado

Programa será realizado graças a convênio firmado entre a Assembleia Legislativa e a Polícia Militar

A TV ALEMS estreia nesta sexta-feira (1), às 18h30, a primeira edição do Programa PM-MS em Ação, voltado para a realidade da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, seus trabalhos, projetos, valores e história.

Para divulgar o trabalho da PM, a capitã Gabriella Fernandes entrevistou, na primeira edição do programa, o coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, comandante-geral da PM-MS. Ele também destacou os principais desafios enfrentados pela corporação durante o exercício da profissão.

O PM-MS em Ação será exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Net, com uma edição especial por mês. Além de sexta-feira, o programa também será reapresentado aos sábados, às 15h30, às segundas, às 14h, e quartas, às 15h. Você também pode assistir pelo canal oficial da Assembleia Legislativa no YouTube, clicando aqui.