Programa Perspectiva debate conservação de animais e trabalho de ONGs em MS

Mais um debate importante é trazido pelo Perspectiva à programação da TV ALEMS. Com a menor circulação de pessoas, o médico veterinário Danilo Kluyber, que participa da projetos de preservação de espécies selvagens em Mato Grosso do Sul afirmou que esses animais ganharam um momento de reprodução.

A afirmação foi dada à jornalista Lívia Machado, que conduziu a entrevista. Segundo Danilo, foi possível até mesmo observar nas rodovias existentes no estado uma menor quantidade de animais atropelados – um reflexo do isolamento. Esse momento possibilitará um importante aumento populacional de várias espécies, explicou Kluyber.

O risco do consumo da carne desses animais foi outro assunto do programa. “Muitos animais carregam uma diversidade de vírus que para eles são inofensivos, mas que para o ser humano pode causar uma série de doenças”, disse o veterinário. O consumo inadequado de animais é citado como uma das possíveis causas do surgimento do novo coronavírus por várias frentes de pesquisa.

Com apresentação de Lívia Machado, o Perspectiva é exibido ao longo da programação da TV ALEMS