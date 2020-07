Programa Mulheres em Debate discute leis que incentivam o ingresso na política

O papo foi com a desembargadora Elizabeth Anache e a advogada Lauana Bras Andrekowisk Volpe Camargo - (Foto: TV ALEMS)

Com base no baixo número de representantes nas esferas federal e local eleitas em cargos eletivos, a edição do mês de julho do Programa "Mulheres em Debate" aborda as leis vigentes para o incentivo às candidaturas femininas.

O bate-papo sobre o tema foi com a desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Elizabeth Anache, e a advogada, Lauana Bras Andrekowisk Volpe Camargo. As convidadas também relataram suas experiências durante exercício de funções no Tribunal Regional Eleitoral.

Entre os temas abordados estiveram a eficácia das cotas femininas nas eleições, destinação de verbas para campanhas e as polêmicas relacionadas às eleições nacionais de 2018. As convidadas também comentaram de que forma o cenário atual pode contribuir com o estímulo das candidaturas de mulheres nos próximos pleitos.

O Programa "Mulheres em Debate" pode ser conferido na TV Assembleia, no Canal 9 da Net, Youtube da Assembleia Legislativa de MS, e nas mídias sociais da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres.