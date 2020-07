Programa Defensoria Explica destaca doação de protetores faciais

Defensora pública Mariza Fátima Gonçalves - (Foto: Divulgação/Defensoria Pública MS)

A nova edição do programa Defensoria Explica, veiculado na TV Assembleia, traz uma entrevista com a defensora pública Mariza Fátima Gonçalves, titular da 2ª Defensoria Pública do Consumidor da comarca de Dourados.

Coordenadora-geral do projeto CoronaVidas HUB MS, a defensora explica como a iniciativa criada em Feira de Santana, na Bahia, chegou a Mato Grosso do Sul, ganhou o apoio da Defensoria Pública de MS e tem viabilizado a doação de protetores faciais do modelo face shield para diversas instituições que estão com profissionais trabalhando na linha de frente no enfrentamento do novo coronavírus.

Já foram realizadas doações para a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, Assomassul, Agepen, Assembleia Legislativa, dentre outras. O Programa Defensoria Explica é realizado por meio de uma parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), com a Defensoria Pública e é veiculado na TV ALEMS, canal 9 da Claro Net TV. Você também pode conferir esta e outras edições do programa, no YouTube, no canal da TV Assembleia.