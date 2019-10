Programa de Incentivo ao Futebol Feminino pode ser criado em MS

O futebol feminino, seja de campo, salão, areia ou society poderá ter mais apoio em Mato Grosso do Sul, com a criação de um Programa de Incentivo ao Futebol Feminino, por proposição de um Projeto de Lei apresentado nesta quarta-feira (2), na Assembleia Legislativa. A autoria é do deputado Antônio Vaz (Republicanos).

Segundo Vaz, o novo Programa tem o objetivo de promover torneios, campeonatos e eventos, “bem como na destinação de espaços voltados à prática de futebol feminino”. O Programa, se sancionado em lei, deverá ser desenvolvido nas escolas da Rede Estadual de Ensino, nos locais esportivos da administração direta e indireta e parques estaduais.

O Poder Executivo poderá celebrar convênios e ajustes para a legislação, “inclusive a transferência de numerário e materiais, com entidade privadas, bem como com ligas e entidades de administração do desporto, na modalidade futebol feminino”. As despesas da nova lei, se aprovada, correrão por dotações orçamentárias próprias.

O deputado justificou a proposição. “O futebol feminino vem sofrendo frequente esvaziamento nos últimos anos e as dificuldades enfrentadas em inscrever mais times e viabilizar patrocínio são recorrentes no Estado. Com poucas profissionais, ainda é gritante o tratamento desigual e a busca da paridade nas remunerações e treinamentos, em relação aos homens. Dessa forma o projeto visa incentivar a prática do futebol feminino”, explicou Antônio Vaz. A proposta agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).