Programa da TV Assembleia aborda os riscos à saúde do homem 

Os riscos à saúde do homem são o tema desta edição do Saúde em Foco. O entrevistado do programa é o urologista Jamal Mohamed Salem. Entre os principais problemas mencionados por ele está o câncer de próstata, que atinge 15% dos homens com mais de 50 anos.

Um de cada seis homens, vai ser diagnosticado com a doença, mas quando descoberto no início 90% dos casos são tratados e curados. Salem falou, entre outros assuntos, sobre hiperplasia benigna, que é o crescimento da próstata, mas que não tem nenhuma relação com o câncer.

O Saúde em Foco é exibido na grade de programação da TV Assembleia, pelo canal 9 da NET, o também pelo canal da ALMS no Youtube.