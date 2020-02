Programa da TV ALEMS destaca projetos sociais desenvolvidos pela PM-MS

Roda de conversa com policiais militares fala dos projetos sociais que a PM-MS desenvolve no Estado

A 4ª edição do Programa PM-MS em Ação trouxe uma roda de conversa sobre alguns dos projetos sociais que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul vem desenvolvendo ao longo dos anos em prol do bem estar das crianças e jovens participantes, como uma ferramenta de polícia comunitária e policiamento preventivo.

Estarão presentes os policiais militares sargento Anderson Ribeiro Foster, instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), a sub-tenente Enevy Cristiane Lino Parrela, instrutora do projeto Florestinha, a sub-tenente Cleusa Oliveira da Silva, instrutora do Cematran, e o soldado Marcelo Rodrigo Schueller de Almeida, instrutor do ‘Bom de Bola, Bom na Escola’.

O Programa PM-MS em Ação é exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Net, com uma edição especial por mês, cada programa abordando um diferente assunto. Além de sexta-feira, o programa também é exibido aos sábados, às 15h30, segundas, às 14h e quartas, às 15h. Também é possível conferir as edições do programa no canal do Youtube da TV ALEMS.