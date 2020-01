Programa Considerações debate posse e porte de armas

O programa Considerações traz nessa edição de janeiro um tema bastante polêmico que divide muitas opiniões: “Porte e Posse de Armas” - Foto: Reprodução

O programa Considerações traz nessa edição de janeiro um tema bastante polêmico que divide muitas opiniões: “Porte e Posse de Armas”. Em 2003 foi sancionada a lei federal que regulava o comércio, aquisição, registro e posse de armas e munições, o chamado estatuto do desarmamento.

Em 2019, o novo decreto alterou o Estatuto do Desarmamento, de 2003, o que facilitou a posse de armas para cidadãos comuns e o porte para alguns profissionais que exercem atividade de risco ou por ameaça, como advogados, jornalistas, caminhoneiros e políticos.

Como entender melhor tudo isso, participam do programa o deputado estadual Marçal Filho (PSDB), autor da Lei 5.437 que proíbe o porte de armas para agressores de mulheres e o advogado especialista em legislação de controle de armas, Marcos Pollon.

O programa mensal é inserido na grade de programação da TV ALMS nos horários fixos: (segunda feira -14h30, quarta- feira 16h, sexta-feira 16h e domingo -11 h) no canal 9 da NET e também estará disponível no canal do YouTube e no endereço http://www.al.ms.gov.br/ TvAssembleia.