Programa Considerações debate "cota zero" com deputados Barbosinha e Cabo Almi

Promover debates sobre assuntos polêmicos, atuais e de interesse da população é o objetivo do programa Considerações, que estreia nesta terça-feira (19), às 19h, na grade de programação da TV ALMS. O programa está com novo formato, é apresentado por Mauricio Picarelli e conta com a participação de deputados estaduais e outros convidados. Dessa vez, discute o decreto "cota zero", que trata da regulamentação da pesca nos rios de Mato Grosso do Sul a partir de 2020.

O decreto cota zero foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 22 de fevereiro deste ano, logo após a Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) divulgar estudo que aponta que nos últimos anos houve redução na quantidade de pescado retirado dos rios em Mato Grosso do Sul. No entanto, a medida tem vários pontos que preocupam pescadores amadores e desportivos, já que muitos alegam que sofrerão prejuízos e a medida pode causar um impacto negativo no turismo da pesca no Estado.

Para colaborar com o debate, os deputados estaduais Barbosinha (DEM) e Cabo Almi (PT) fazem suas considerações sobre pontos do projeto relativos ao repovoamento dos rios e medidas a serem adotadas com a proibição da retirada de peixes. Também participa do programa o secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, que adianta que a intenção do decreto não é “criminalizar ninguém”, enquanto o Estado avalia alternativas para a qualificação profissional de quem está envolvido na cadeia pesqueira.

“O decreto vai trabalhar a regulamentação da pesca amadora ou esportiva, diante de dados técnicos com os quais o governo já trabalha e que visam preservar a biodiversidade”, explica Senna.

O programa mensal será inserido na grade de programação da TV ALMS (canal 9 da NET) e também estará disponível no canal do YouTube (https://youtube.com/TVALMS) e no endereço http://www.al.ms.gov.br (TV Assembleia).