Programa Considerações, da TV ALEMS, debate a violência contra a pessoa idosa

Considerações aborda a violência contra os idosos, que aumentou nesta época da pandemia do novo coronavírus - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

O programa Considerações traz neste mês de julho, na grade de programação da TV ALEMS, o tema sobre a violência contra a pessoa idosa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 30% de todas as denúncias recebidas pelo disque 100, em 2019, foram de violência contra pessoas idosas. São mais de 48 mil casos registrados no Brasil. Os dados mostraram ainda que em razão a pandemia da Covid-19, as ocorrências aumentaram. Só em Mato Grosso do Sul, foram 103 casos no período, de janeiro a maio, sendo 13 ocorrências somente de 1º de março até 31 de junho.

Para debater sobre o assunto, participam do Considerações, a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre, e a presidente da Comissão dos Direitos dos Idosos da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Lílian Veronesi que ocupa também o cargo de vice-presidente da Comissão do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa. No bate papo, as entrevistadas destacam quais as ações realizadas para evitar os abusos e lesões aos direitos dos idosos.

O programa Considerações, apresentado por Maurício Picarellli, será exibido na primeira semana do mês de julho, em horários livres no canal 9 da Claro Net TV. Também pode ser conferido no site oficial da ALEMS, e no canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Youtube.