Profissionais de Segurança Pública recebem honraria em sessão solene na ALEMS

Trinta profissionais da área de Segurança Pública foram homenageados com a Medalha Coronel PM Adib Massad na noite desta quarta-feira (25) durante sessão solene realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A honraria foi instituída pela Resolução 31/2017, por iniciativa do deputado Coronel David (PSL), proponente da solenidade. A honraria foi entregue a pessoas que prestaram relevantes serviços à segurança do Estado.

“Essa é uma oportunidade que a Assembleia Legislativa tem de homenagear homens e mulheres que pertencem às diversas instituições da Segurança Pública do Estado e que com trabalho, determinação e profissionalismo conseguem prover a segurança e proteção de todos aqueles que moram em MS”, destacou o parlamentar, presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e Defesa Social da Casa de Leis.

Coronel David enalteceu os 40 anos de carreira do coronel Adib Massad e agradeceu o militar. “Coronel Adib é símbolo de honradez, coragem e dedicação e isso torna esse momento ímpar. Devo minha vida a este homem que impediu um atentado contra minha vida, ocorrido no início de minha carreira. Muito obrigada por sua presença que agiganta esta solenidade, momento no qual renovamos nosso voto de entregar nossa vida para sociedade”, disse.

“Não é comum darmos nome de pessoas vivas às honrarias, mas - pelo que representa o coronel Adib - esta Casa de Leis fez questão de aprovar a comenda e podermos hoje nos reunir para homenagear essa pessoa grandiosa, que serve de referência para todos que labutamos na Segurança Pública”, explicou David. Além do coronel Adib Massad, participaram da solenidade os deputados Gerson Claro (PP), Renato Câmara (MDB), Neno Razuk (PTB), Herculano Borges (Solidariedade), Barbosinha (DEM), Evander Vendramini (PP), Professor Rinaldo (PSDB) e Marçal Filho (PSDB).

Jeder Eduardo de Souza Benevides Massad, filho do militar que dá nome à medalha, agradeceu a realização da solenidade. “Uma homenagem dessas é de deixar as pernas bambas. Gostaria de, em nome do meu pai, agradecer a todos. É uma alegria ver meu pai, aos 90 anos, ser essa fortaleza”, disse Massad, que é servidor da Casa de Leis. O soldado Marcelo Goes, um dos homenageados, falou sobre o sentimento de receber a medalha. “Tamanha honraria faz com que nós, policiais militares, nos motivemos a continuar. Quem é que não gosta do reconhecimento? A gente dá o sangue e agora vemos o reconhecimento”, afirmou o militar formado em Direito e especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal.

O Tenente-coronel Guimarães Rocha fez um pronunciamento em nome dos profissionais que receberam a medalha. “É muito significativo poder representar os homenageados. Sei da alegria de cada coração por receber esta medalha. Coronel Adib sempre defendeu a sociedade com risco da própria vida e isso está registrado no depoimento das pessoas do nosso Estado. Defensor da família, da ordem e da paz. Exaltamos com louvor a criação dessa condecoração”, disse.

Homenageados - Tenente-coronel PM Rui Gibim Lacerda; Tenente-coronel Guimarães Rocha; Major QOPM Letícia Raquel Lopes Ramos; Capitão PM Aldo de Souza Benevides; 2º Tenente QAO PM João Batista Teodoro Pinheiro; 2º Sargento PM José Gilson Cabreira; Cabo PM Rodrigo Leite da Costa; delegado José Roberto Batistela; Adilson Ednei de Faria Widal "in memoriam"; investigador de Polícia Arabutam Alves Pereira; delegado Adriano Garcia Geraldo; 3º Sargento PM Gladis Teodoro Caramalac; Cabo Robson Barros de Almeida; Coronel PM Givaldo Mendes de Oliveira; Cabo Claudio Benites da Silva; soldado Rafael Pires Ferreira; Tenente-coronel Paulo Marques Vaz; Tenente-coronel César Freitas Duarte; Delegado Edilson dos Santos Silva; Tenente-coronel Erivaldo José Duarte Alves; Tenente-coronel Marcus Vinicius Pollet; Subtenente Sebastião Eneri dos Santos Lara; Cabo Fabio Augusto Ferreira de Paula; Tenente-coronel PM Marcos Paulo Gimenez; Soldado Fabricio Acosta Dias; Delegado Ricardo Henrique Cavagna; Subtenente da PM Jorge Ohashi Rodrigues Júnior; 3º Sargento PM Waldir Francisco Chaves; Tenente-coronel QOPM Marcelo Santos do Amaral; e Soldado Marcelo Goes dos Santos.