Professor Rinaldo parabeniza profissionais pelo Dia do Cerimonialista

Na manhã desta quinta-feira (31), o deputado Professor Rinaldo (PSDB) ocupou a tribuna durante sessão na Assembleia Legislativa para saudar os profissionais cerimonialistas, em alusão do Dia do Cerimonialista, comemorado no dia 29 de outubro anualmente. O parlamentar é autor da Lei 3.543 de 2008, a qual instituiu o dia no calendário oficial de Mato Grosso do Sul.

“Desde uma posse do mais simples líder do país, até o presidente da república, esse profissional cuida dos mínimos detalhes”, afirmou Rinaldo. Para o deputado, saber que Mato Grosso do Sul foi pioneiro em dedicar um dia comemorativo aos cerimonialistas é motivo de orgulho.

“Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado do país a criar o Dia do Cerimonialista. Em 2009 foi sancionada a lei que tornou a comemoração deste dia nacional. Em nosso estado são mais de 150 empresas abertas, e é importante valorizarmos esse profissional”, afirmou Rinaldo.