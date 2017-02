Professor Rinaldo mantém posto de líder do governo na Assembleia

Professor Rinaldo e Beto Pereira, ambos do PSDB, permanecem como líder e vice-líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa ao longo de 2017. Ofício do governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), referendando as escolhas dos nomes, foi publicado no Diário Oficial da Casa de Leis nesta quinta-feira (23/2).

"Estou convicto de que os deputados indicados desenvolverão, com competência e dinamismo, as atribuições que a função requer", afirmou o governador no documento. Azambuja reiterou que está certo de continuar mantendo uma relação independente, saudável e harmonioza com o Poder Legislativo, "que tem gerado desenvolvimento para o Estado".

Os artigos 97, 98 e 99 do Regimento Interno da Casa de Leis estabelecem as competências do líder do Governo, que pode ser substituído pelo vice-líder. É da competência do líder fazer comunicação urgente ou responder críticas dirigidas ao Executivo Estadual, entre outras atribuições.

