Professo Rinaldo defende a conscientização política na infância

Para o deputado, as conversas sobre política devem começar o quanto antes possível na vida de um cidadão - Foto: Divulgação

O deputado Professor Rinaldo (PSDB) ocupou a tribuna durante a sessão desta terça-feira (8) para falar sobre a importância da conscientização política das crianças. Ele mencionou a realização do Parlamento Kids pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet na tarde de ontem.

Para o deputado, as conversas sobre política devem começar o quanto antes possível na vida de um cidadão. “Ontem lembrei de uma frase de Platão: ‘aqueles que não gostam de participar da vida política da comunidade, certamente serão governados por aqueles que gostam’”, mencionou o deputado, cuja filha participou do evento da Escola do Legislativo que deu voz às crianças no Plenário Júlio Maia. O deputado Herculano Borges (Solidariedade) também elogiou o Parlamento Kids durante a sessão, o filho dele foi um dos participantes.

Rinaldo afirmou que está admirado e feliz por ter visto crianças falando que gostariam de um país que invista na educação, que preserve o meio ambiente, que elimine a violência. “Fico contente com a participação das crianças, cabe a todos os cidadãos fomentar a participação de todos e de forma cada vez mais precoce”, defendeu o deputado.

O parlamentar afirmou, ainda, que é preciso distinguir a política da “politicagem”, em sentido negativo. “Nada mais importante que discutirmos a importância da política com as crianças. Não a politicagem, essa deve ser abominada. Mas existe uma confusão em torno disso”, disse o deputado explicando que o comportamento político é justamente defender um ideal, como um mundo melhor, da forma que as crianças falaram ontem.

Na visão de Rinaldo, a Assembleia Legislativa está cumprindo um papel importante com a abertura para crianças e adolescentes. “Registro que a Casa de Leis, com o Parlamento Jovem e com eventos como o de ontem, está dando uma contribuição para futuras gerações, para construirmos um mundo melhor, independente de discriminação de raças ou crenças, mas sim com a construção da paz”, finalizou o deputado.