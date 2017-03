Procuradoria do Equador pede bloqueio de pagamento de US$ 40 milhões à Odebrecht

A Procuradoria do Equador solicitou ontem o bloqueio do pagamento de mais de US$ 40 milhões à Construtora Odebrecht, que está sendo investigada no país por supostos subornos a funcionários locais.

Em nota publicada em seu site, a procuradoria afirmou que pediu o bloqueio de pagamentos "para garantir uma possível indenização por parte da construtora brasileira". Eles deveriam ser feitos pela Refinaria do Pacífico e pela Empresa Pública de Águas.

A investigação no Equador foi iniciada em dezembro do ano passado, após um acordo de leniência da Odebrecht nos Estados Unidos. Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, a empreiteira teria pago US$ 33,5 milhões em subornos no Equador. (Marcelo Osakabe)

