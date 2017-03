Procurador-geral adjunto e promotor são baleados na sede do MP do RN

O procurador-geral de Justiça adjunto do Rio Grande do Norte, Jovino Pereira Sobrinho, e o diretor administrativo do Ministério Público do Estado, promotor Wendell Beetoven Ribeiro Agra, foram baleados na manhã desta sexta-feira, 24, enquanto trabalhavam no prédio sede do órgão, na zona sul de Natal. Ambos foram socorridos e passam por cirurgia.

O atirador foi identificado como Guilherme Wanderley Lopes da Silva, servidor de carreira da instituição desde 2011. De acordo com relatos de funcionários que presenciaram o atentado, Silva entrou na sala da chefia do órgão procurando pelo procurador-geral de Justiça do Estado, Rinaldo Reis Lima.

Como não foi recebido, dirigiu-se à sala vizinha e entrou atirando contra Sobrinho e Agra, que auxiliam o procurador-geral. Informações sobre a motivação do atentado e de como o servidor entrou com a arma na instituição ainda estão sendo checadas pela Polícia Civil.

Silva conseguiu fugir do prédio e ainda não foi localizado pela Polícia do Rio Grande do Norte. Técnicos da Perícia Criminal potiguar estão no prédio do MP para identificar o calibre da arma usada e levantar mais informações sobre o caso.

As vítimas atingidas foram levadas ao Pronto Socorro Público Clóvis Sarinho, em Natal, mas ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde de cada um deles.

