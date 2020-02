Problemas internos têm ligação com economia mundial, diz Bolsonaro

GERAL Governadores do Sul e SE devem pedir ajuda da União para enfrentar coronavírus

POLÍTICA Justiça decreta preventiva de 44 PMs amotinados no Ceará

ESPORTE Lazio vence Bologna, engata 5º triunfo seguido e assume liderança do Italiano

ESPORTE Parado em blitz no Rio, Bruno Henrique não faz bafômetro e Polícia investiga CNH

ESPORTE Bayern de Munique massacra o Hoffenheim com dois gols de Philippe Coutinho

ESPORTE Lateral espanhol salva Chelsea de derrota fora de casa no Campeonato Inglês

Enquete

Com os casos suspeitos de coronavírus em MS, você está seguindo as recomendações de prevenção do Ministério da Saúde?

Sim, estou sempre alerta e me cuidando Não, ainda está muito cedo para me preocupar Votar Resultados