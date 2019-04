'Princípio basilar é servir brasileiros sem distinção alguma', diz porta-voz

Em cerimônia dos 100 dias de governo, o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, disse que o governo estabeleceu como meta e princípio basilar servir aos brasileiros "sem distinção alguma" e que a nova administração governa "para todos". Rêgo Barros foi o primeiro a discursar em cerimônia, na qual o presidente Jair Bolsonaro assinou 18 atos governamentais.

Ao comentar as metas cumpridas pelo governo, ele avaliou que ainda há muito a ser feito e citou o anúncio do 13º do Bolsa Família. "O sucesso das ações dos primeiros 100 dias sob liderança de Bolsonaro ratificam compromisso de transformar o Brasil. Muito já foi feito, mas a estrada para o futuro que se descortina neste momento ainda exigirá o melhor dos nosso esforços para bem pavimentá-la."

O porta-voz também destacou em sua fala que o novo Executivo, que tomou posse no dia 1º de janeiro, deixou "claro" que o desejo era de mudar a maneira de se relacionar de forma republicana. Desde que assumiu, Bolsonaro critica o que chama de "velha política", e defende mudanças na articulação política do Executivo com o Congresso Nacional. Desde a semana passada, no entanto, o presidente passou a receber lideranças de partido no Planalto.

"Sempre tivemos clareza da necessidade de realizar entrega a quem devemos", disse Rêgo Barros, afirmando ainda que Bolsonaro orientou aos ministros a "fazer muito e gastar pouco".