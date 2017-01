Principais candidatos a presidente da Câmara fazem campanha nos Estados

A pouco mais de 20 dias para a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, os três principais candidatos ao comando da Casa estão viajando em campanha pelo Brasil nesta quinta-feira, 12.

Candidato à reeleição, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está em Santa Catarina, onde se reúne com o governador do Estado, Raimundo Colombo (PSD), e integrantes da bancada federal catarinense.

O líder do PTB, Jovair Arantes (GO), por sua vez, está em Curitiba, onde se reuniu com deputados do Estado e com o prefeito da cidade, Rafael Greca (PMN). De tarde, deve viajar a São Paulo, para fazer visitas a veículos de comunicação.

Já o líder do PSD, deputado Rogério Rosso (DF), está em campanha no interior de São Paulo. Pela manhã, o parlamentar estava em Campinas, fazendo visitas individuais a deputados paulistas.

