Primeiro-ministro da Espanha exalta agenda de reformas de Temer

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, afirmou que saiu satisfeito do encontro que teve com o presidente Michel Temer (PMDB) nesta segunda-feira (24), em Brasília, e destacou a agenda de reformas que está em curso no Brasil.

Na saída do jantar oferecido durante o Fórum Brasil-Espanha em homenagem ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), na capital paulista, Rajoy disse que as relações entre os dois países são boas e ficarão ainda melhores. "Acreditamos que o governo está fazendo uma política de reformas e que trará benefícios a todo o povo brasileiro", disse.

