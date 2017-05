Primeira-dama Tatiana Trad se reúne com vereadores para pedir apoio ao FAC

A primeira-dama do município e presidente do Comitê Gestor do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), Tatiana Martinho Lescano Trad, se reuniu na manhã desta quinta-feira (4) com os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande para pedir apoio dos parlamentares às atividades do Fundo e convidá-los para a 18ª edição Feijoada do FAC.

A reunião contou com a presença de 28 parlamentares, que colocaram a Casa de Leis à disposição para colaborar. Segundo o presidente do Legislativo Municipal, Prof. João Rocha, "somos poderes independentes, mas harmônicos. Isso facilita muito o diálogo. Esta Casa está de portas abertas para ajudar e contrbuir com o que for preciso. Essa é uma causa nobre, podem contar conosco sempre", disse o parlamentar.

De acordo com Tatiana Trad, "o FAC está à disposição e de portas abertas para receber Projetos e ideias para levar recursos e melhorias para as comunidade carentes. Estamos investindo muito na capacitação dos moradores. Eles precisam de doação, claro, mas queremos ir além do assistencialismo, dando a essas pessoas uma ferramenta para geração de renda, profissionalizando-os", disse a primeira-dama aos parlamentares.

A presidente do Fundo também aproveitou para convidar os vereadores para a Feijoada do FAC, que será realizada no próximo sábado (6), a partir das 11h30, no Ondara Buffet.

A tradicional feijoada é beneficente e toda a arrecadação será revertida para a aquisição de agasalhos, cobertores e alimentos para atender a população em estado de vulnerabilidade e entidades de assistência social.

O Fundo de Apoio à Comunidade é vinculado ao Gabinete do Prefeito e tem por finalidade a realização de ações e desenvolvimento de programas e projetos dirigidos prioritariamente às pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

O ingresso custa R$ 150,00 e quem adquirir receberá uma camiseta como brinde. Mais informações pelos telefones: 3314-3248 ou 99182-1770.

A reunião contou também com a presença do prefeito Marcos Trad e dos vereadores Prof. João Rocha, Carlão, Valdir Gomes, Betinho, Gilmar da Cruz, Odilon de Oliveira, Enfermeira Cida, Dharleng Campos, Eduardo Romero, Ademir Santana, Vinicius Siqueira, Lucas de Lima, Dr. Loester, Wellington, Fritz, Dr. Lívio, Junior Longo, Chiquinho Telles, Pastor Jeremias Flores, William Maksoud, Otávio Trad, Cazuza, Dr. Wilson Sami, Papy, André Salineiro, João César Mattogrosso, Veterinário Francisco e Ayrton Araújo do PT.

