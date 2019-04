Previdência e pacto federativo são próximas iniciativas a efetivar, diz Bolsonaro

Após completar 100 dias de governo e apresentar as 35 metas cumpridas, o presidente Jair Bolsonaro destacou a Nova Previdência e o novo pacto federativo como as próximas iniciativas a serem efetivadas. "A Nova Previdência tem papel de equilibrar as contas públicas", disse, em breve discurso nesta quinta-feira, 11. O presidente também afirmou que tem trabalhado pela valorização da família, dos valores cristãos e da educação sem ideologia.

"Foram estabelecidas metas em todos os setores, divididos nos eixos social, infraestrutura, econômico, institucional e ambiental. Ressalto que além das 35 ações estipuladas, diversas outras ações estão sendo planejadas pelo Executivo", disse.

Em referência ao pronunciamento do porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, que o antecedeu, Bolsonaro disse que "o mar está revolto, mas o céu é de brigadeiro". "A missão é difícil, mas com vontade e determinação chegaremos ao porto seguro", avaliou.

Bolsonaro também voltou a afirmar que pergunta a Deus "o que fez para estar aqui", em referência ao cargo que ocupa, mas que "pede força a e determinação para concluir a missão". "A missão é difícil, mas com vontade e determinação chegaremos ao porto seguro", declarou. "Os desafios são inúmeros e complexos neste grandioso Brasil."

O presidente também reforçou que o País está empenhado nas melhores práticas governamentais e que quer deixar o Brasil melhor para as futuras gerações. "Nós temos que acreditar no nosso País", defendeu.

Na fala, Bolsonaro relembrou viagens feitas nas últimas semanas aos Estados Unidos, Chile e Israel e disse que pretende fazer mais viagens ao exterior ainda este ano. Na quarta-feira, 10, em encontro com embaixadores, o presidente reafirmou que quer visitar os países árabes. Ele também tem viagens previstas para China e Japão.