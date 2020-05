Previdência de servidores pode ser votada em segunda discussão nesta quinta-feira

Deputados da ALEMS ainda devem apreciar outras duas propostas - (Foto: Divulgação)

O Plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) deve apreciar, em segunda discussão, na Ordem do Dia desta quinta-feira (21), o Projeto de Lei Complementar 2/2020. A proposta do Poder Executivo dispõe sobre as alterações nas aposentadorias, nas pensões e no plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, altera a Lei 3.150, de 22 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

Em discussão única, os parlamentares também devem votar o Projeto de Decreto Legislativo 10/2020, que reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública em Cassilândia, por solicitação do prefeito municipal.

Está pautada ainda a apreciação, em primeira discussão, do Projeto de Lei 311/2019, do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB). A proposição dispõe sobre reserva de vagas, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a candidatos que comprovem residência estabelecida no Estado. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) emitiu parecer favorável por unanimidade à tramitação do documento.