Prevenção e combate às drogas é tema de nova edição do Juventude em Pauta

O uso de drogas pela juventude pode ter diversos motivos e explicações. O fato é que o assunto aflige muitas famílias sul-mato-grossenses, ainda mais com o estado fazendo fronteira com dois países com altos índices de produção de maconha (Paraguai) e cocaína (Bolívia).

O tema de combate e prevenção às drogas foi debatido na nova edição do Programa Juventude em Pauta, que vai ao ar nesta terça-feira (7), às 15h30 na TV Assembleia, pelo canal 9 da NET ou pelo YouTube oficial da Casa de Leis clicando aqui. Você também pode conferir reprises no canal fechado na quinta-feira, às 15h e sábado às 13h30.

A entrevistada da vez é a presidente do Conselho Estadual Antidrogas, Denise Fátima Barbosa Souza e Silva, que também é psicóloga e traz informações sobre o que tem sido feito para o combate e prevenção e aonde é possível buscar tratamento para quem já se encontra envolvido.

