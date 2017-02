Presos, lobistas Jorge Luz e Bruno Luz chegarão a Curitiba na quinta-feira

Os lobistas ligados ao PMDB Jorge Luz e seu filho Bruno Luz, presos em Miami, nos Estados Unidos, serão transferidos para Curitiba na quinta-feira. Os dois foram presos pela Interpol na última sexta-feira e transferidos para Brasília. De acordo com a superintendência da Polícia Federal, o transporte dos dois foi adiado para quinta-feira devido ao alto preço das passagens aéreas durante o Carnaval.

Jorge e Bruno chegaram a Brasília na manhã deste sábado e em seguida passaram por exames no Instituto Médico Legal. Os dois estão presos na sede da Polícia Federal da capital. Bruno Luz foi abordado pela polícia de imigração dos Estados Unidos e afirmou que ele e o pai já estavam com as passagens compradas para o Brasil.

Os dois tiveram a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro, na 38ª fase da Lava Jato, denominada Operação Blackout, em alusão ao sobrenome dos envolvidos. Eles são acusados de intermediar propinas entre empresas que pretendiam fazer contratos com a Petrobras e políticos do PMDB. Ao todo, eles teriam repassado cerca de US$ 40 milhões aos peemedebistas, principalmente senadores. Nas operações, teriam sido utilizadas contas bancárias na Suíça e nas Bahamas.

