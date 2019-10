Presidente recebe homenagem em reconhecimento à parceria da ALEMS com MPE

Deputado ressaltou importância do jornalismo e da parceria entre os Poderes

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa (PSDB), recebeu nesta segunda-feira (30), em nome da Casa de Leis, uma homenagem do Ministério Público Estadual (MPE) em reconhecimento à parceria firmada entre TV ALEMS e MPE para veiculação do programa MP na TV.

A homenagem aconteceu durante a solenidade de entrega do 2º Prêmio de Jornalismo do MPMS, que neste ano homenageou o jornalista Jorge Góes e teve como tema “MPMS na defesa do cidadão”.

Ao receber a honraria, Paulo Corrêa falou da importância do jornalismo como ferramenta de prestação de contas do trabalho realizado pelos deputados e agradeceu ao Ministério Público pela parceria com o Poder Legislativo.

“O jornalismo é importante porque temos que prestar contas à população. Essa homenagem que recebo hoje não é para o parlamentar Paulo Corrêa e sim, para o presidente da Assembleia. Por isso, quero dividi-la com os outros 23 deputados. A parceria com o Ministério Público está sendo importantíssima nesta gestão e, em nome do nosso procurador-geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos, agradeço a todos os membros do MPMS pelo trabalho em conjunto. Muito obrigado por tudo que o Ministério Público tem feito pelo Mato Grosso do Sul”, agradeceu.

O programa MP na TV é produzido em parceria com a TV Educativa e veiculado pela TV ALEMS, desde agosto do ano passado. O objetivo é aproximar a população das ações do Poder Judiciário e enaltecer o papel da TV pública como instrumento cidadão.