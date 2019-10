Presidente prestigia o lançamento do 15º Festival América do Sul Pantanal

Presidente da ALEMS Paulo Corrêa no lançamento do Festival América do Sul Pantanal

O Festival América do Sul Pantanal promove a cultura entre os povos

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), participou nesta manhã, no Yotedy Buffet, em Campo Grande, do lançamento da 15ª edição do Festival América do Sul Pantanal (FASP), realizado pela presidente da Fundação de Cultural de Mato Grosso do Sul (FCMS), Mara Caseiro e pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja. Os deputados estaduais Neno Razuk (PTB) e Evander Vendramini (PP) também participaram do evento.

Paulo Corrêa ressaltou a importância do evento que acontece acontecerá em novembro nas cidades de Corumbá e Ladário. “É importante num momento de crise que o País inteiro atravessa, o nosso governador reafirmando o compromisso com a cidade de Corumbá e com o Estado de Mato Grosso do Sul em um festival que reúne 50 artistas da América do Sul, é um festival que não pode parar, pois traz renda para essas cidades, o turismo ribeirinho, o turista que vai ao show, o corumbaense sabe receber muito bem, é um povo hospitaleiro, com muita força de vontade de todos e do prefeito de Corumbá. Estaremos lá”, registrou o parlamentar.

A programação do evento que promove a integração dos povos do continente sul-americano será aberta pelos cantores Zezé Di Camargo & Luciano. Também haverá atrações da Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela no teatro, dança, música, cinema, arte circense, artesanato e economia criativa, além dos artistas brasileiros. A cidade de Ladário participa mais uma vez do evento.

*Com informações do Portal do MS