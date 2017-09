Presidente Michel Temer chega a Xambioá (TO) para assinar início de obra

O presidente Michel Temer chegou na manhã desta quinta-feira, 14, a Xambioá (TO) para assinar a ordem de serviço para a construção da ponte que vai ligar Xambioá a São Geraldo, no Pará. Temer está acompanhado do governador do Estado, Marcelo Miranda (PMDB), de ministros e de um grupo de parlamentares. Essa é a primeira visita de Temer como presidente à Região Norte do País.

Fazem parte da comitiva o ministro Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), Mauricio Quintella (Transportes), Helder Barbalho (Integração Nacional) e Dyogo Oliveira (Planejamento). Temer anunciará um investimento total na obra de R$ 132 milhões, sendo que, segundo a assessoria do Palácio do Planalto, R$ 25 milhões para dar início às obras já estarão empenhados a partir da assinatura do presidente.

O Ministério dos Transportes prevê oficialmente como montante total de investimento para a ponte e entorno R$ 280 milhões. Para que o trajeto de 1.700 metros entre as duas cidades possa ser feito por meio da ponte, entretanto, a população ainda terá que esperar até 2021, já que a previsão é que as obras comecem apenas em janeiro do ano que vem e durem pelo menos três anos.

O senador Ataíde Oliveira (PSDB-TO), que é o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS, não está participando da cerimônia. Depois de assinar a ordem de serviço em Xambioá, Temer vai de helicóptero para o outro lado da margem onde também participará de cerimônia.

Veja Também

Comentários