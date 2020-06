Presidente e 1º secretário vistoriam nova etapa de revitalização da ALEMS

A atual Mesa Diretora, comandada pelo presidente Paulo Corrêa, tem demonstrado cuidado com os servidores e população”, destacou. - ( Foto: Luciana Nassar)

Instalado no Parque dos Poderes, Bloco 09, o Palácio Guaicurus passa por adequações que visam garantir a preservação do prédio e oferecer melhores condições aos servidores e cidadãos que frequentam a Casa de Leis. Na manhã desta quarta-feira (17), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), e o 1º secretário, deputado Zé Teixeira (DEM), vistoriaram as obras de reforma e modernização.

Paulo Corrêa: "Decisão conjunta garantiu continuidade das obras"

“A Assembleia tem tomado todos os cuidados possíveis para resguardar a saúde dos funcionários, de forma a manter o atendimento às demandas do Estado e, também, dar continuidade às obras de reforma dos gabinetes. Cabe destacar que a obra visa modernizar, otimizar os espaços e oferecer mais segurança e comodidade aos servidores e freqüentadores da Casa de Leis. Em decisão conjunta de todos os deputados, a Assembleia manteve a obra, que vem sendo muito bem conduzida pela 1ª secretaria, sob comando do deputado Zé Teixeira, e não temos dúvida de que toda sociedade sul-mato-grossense irá se beneficiar do resultado final das obras”, disse Paulo Corrêa. Veja mais aqui.

O prédio foi entregue em março de 1986 pelo então governador Wilson Barbosa Martins. Por anos, a obra de ampliação ficou parada. E em seis décadas, a instituição não havia passado por uma revitalização. Administrar um complexo como as instalações da ALEMS, por onde circula a cada ano milhares de pessoas, exige um grande esforço.

Durante sua gestão na 1ª Secretaria, Zé Teixeira priorizou as reformas das redes lógica e de energia elétrica, as copas, os banheiros, os plenários, os pisos e forros do saguão e parte administrativa, o sistema hidráulico e de esgoto, sistemas de ares condicionados, construção de escadas de emergência e outras readequações em acessibilidade - saiba mais aqui e aqui.

“A edificação estava se deteriorando, portanto, o primeiro passo foi tirar forro e trocar toda a parte elétrica. Depois partimos para a reforma e já entregamos 16 gabinetes, todos padronizados. Seguimos as normas de segurança e de acessibilidade. Nessa nova etapa, estamos priorizando os gabinetes que faltam e os setores administrativos”, afirmou Zé Teixeira.

Segundo Zé Teixeira, as obras estão modernizando o prédio da ALEMS

Em entrevista, o 1º secretário falou da importância em atualizar a edificação para melhorar funcionalmente e em termos de sustentabilidade. “Neste período que os parlamentares me confiaram a gestão da Assembleia, estou doando minha experiência como administrador para o desenvolvimento do agronegócio. Vou deixar à sociedade sul-mato-grossense uma Casa totalmente modernizada para que os servidores possam realizar suas atividades e gerar impactos positivos nos resultados. A atual Mesa Diretora, comandada pelo presidente Paulo Corrêa, tem demonstrado cuidado com os servidores e população”, destacou.