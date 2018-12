A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, deu início à cerimônia de diplomação de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, eleitos em outubro deste ano para presidente e vice da República.

Integrantes do futuro governo e convidados acompanham a cerimônia no plenário do tribunal. Ao serem chamados por Rosa Weber para comporem a mesa, Bolsonaro e Mourão foram aplaudidos pelos presentes.

Em seguida, foi executado o Hino Nacional.