Presidente do Senado passa por cirurgia para retirar a vesícula

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PMDB-CE), foi operado ontem (22) para retirada da vesícula – num procedimento chamado de colecistectomia. De acordo com informações da Assessoria de Imprensa da Presidência do Senado, “o procedimento foi realizado com sucesso” e Eunício se recupera bem.

A cirurgia foi realizada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. O senador foi internado com uma “crise de coleciste aguda, com obstrução da via biliar”, segundo o boletim médico divulgado hoje (23), e submetido a exames que confirmaram a necessidade da intervenção.

Ainda de acordo com o laudo do hospital, Eunício recebeu “alta da sala de recuperação para o apartamento, consciente, orientado, respirando espontaneamente e com sinais vitais normais”.

Não há previsão de que o senador precise ficar afastado de suas atividades, mas na próxima semana o Senado não deverá ter sessões deliberativas por causa do carnaval.

