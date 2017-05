Presidente do Senado faz exames complementares em São Paulo, informa assessoria

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), está em São Paulo nesta segunda-feira, 1, fazendo uma bateria de exames complementares no hospital Sírio-Libanês. Segundo a assessoria de imprensa do peemedebista, ele embarcou na noite de domingo, 30, para a capital paulista e deve ficar lá até concluir o "check up completo".

Na madrugada da última quinta-feira, 27, Eunício sofreu um desmaio em sua residência em Brasília e foi internado na UTI de um hospital particular da cidade. A princípio, os médicos cogitaram se tratar de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, mas o diagnóstico mais grave foi descartado. O peemedebista recebeu alta na última sexta-feira, 28.

De acordo com a assessoria do presidente do Senado, o retorno dele ao trabalho vai depender do resultado dos exames complementares que está fazendo em São Paulo.

Nesta terça-feira, 2, está prevista sessão do Congresso Nacional para avaliar vetos presidenciais. A sessão está marcada para 18h30.

