Presidente do Senado está internado em Brasília após desmaio na madrugada

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Lúcia em Brasília. Segundo Boletim assinado pelo médico Cláudio Carneiro, o senador sofreu um desmaio na madrugada desta quinta-feira (27). Após ser submetido a uma tomografia computadorizada e a um exame de ressonância magnética do crânio, os médicos descartaram que ele tenha sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O estado de saúde do senador é estável e ele permanece em observação. Um novo boletim médico deve sair por volta do meio-dia.

